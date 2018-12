Schedina al bar da 1,50 euro, ne vince 100.000 al SuperEnalotto

Maxi vincita da 100mila euro al bar Lido di via Zara a Brescia. Lo scorso 22 dicembre, un fortunato cliente si è portato a casa il bel tesoretto con il Premio Straordinario del SuperEnalotto, grazie a una schedina da 1,50 euro.

L’identità della persona baciata dalla fortuna resta top secret, ma c'è da scommetterci (per restare in tema) che ha trascorso uno dei Natali più belli della sua vita.



Il premio non è stato però ancora incassato; nessuna fretta, comunque, c'è tempo fino a 90 giorni dalla pubblicazione della vincita sul bollettino ufficiale della Sisal.