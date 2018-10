Maltempo: crolla una strada, le case rischiano di cadere nel burrone

E' una vera emergenza quella che stanno vivendo gli abitanti del piccolo Comune di Vilminore di Scalve, tra il Pizzo della Presolana e la Concarena, a pochi chilometri dal Parco dell'Alto Sebino. Nel pomeriggio di domenica la strada comunale in località Al de Crus – che da tempo era un'osservata speciale – è letteralmente crollata: voragini nell'asfalto e decine di metri cubi di detriti caduti a valle.

Uno smottamente sicuramente dovuto al maltempo delle ultime 48 ore: la pioggia battente non ha fatto franare solo la strada, ma anche la casa che era posizionata sotto al muro di sostegno. Fortunatamente, nessun ferito: il tratto di carreggiata era stato chiuso al traffico intorno alle 14 di domenica, circa due ore e mezza prima del crollo.

La situazione è costantemente monitorata dal sindaco Pietro Orrù e dalla Protezione Civile, in contatto diretto con la Prefettura e la Regione. E già da qualche ora prima del crollo era stata diramata un'ordinanza di chiusura delle scuole.

Non solo: in giornata erano stati fatti evacuare i residenti della zona, in tutto cinque famiglie e una ventina di persone. Gli sfollati stanno tutti bene: si sono momentaneamente trasferiti da amici e parenti, o in locali messi a disposizione dal Comune. La situazione comunque potrebbe ancora peggiorare: anche lunedì mattina si sarebbero registrati nuovi e preoccupanti smottamenti.