Folle lite in mezzo alla strada: prima lo prende a testate, poi gli spara a un piede

Scene da film d'azione martedì sera in Via Chiesa a Villanuova sul Clisi, in pieno centro al paese: una banale lite è degenerata in violenza, prima una testata e poi un colpo di pistola. Al piede, ma per fortuna solo con una scacciacani. I protagonisti dell'episodio sono un 45enne bresciano e un 40enne di origini marocchine.

Prima la testata, poi il colpo di pistola

Non è chiaro il perché siano venuti alle mani. I vicini di casa raccontano di aver sentito delle grida, ancora prima delle botte. Il 45enne ha colpito in pieno volto il suo “avversario”, con una testata. Poi dalla tasca ha estratto una pistola, come detto caricata a salve, e gli ha sparato a un piede.

La situazione ha messo in allarme tutto il quartiere, e oltre. In pochi minuti sul posto si sono precipitate varie pattuglie, anche in borghese, dei carabinieri di Gavardo, Salò e Vobarno. I due uomini sono stati identificati, uno di loro – ovviamente il marocchino, l'unico a essere stato ferito – è stato accompagnato in ospedale.

Colpito al volto, sangue dallo zigomo

Poco prima era stato medicato sul posto da un'ambulanza dei volontari dell'Anc Valle del Chiese: perdeva molto sangue dallo zigomo. Nel delirio di quegli attimi concitati si temeva fossero rimasti coinvolti anche dei bambini: non è andata così.

I rilievi dei militari permetteranno di ricostruire la vicenda dei dettagli. Ma che dal punto di vista giudiziario di certo non finisce qui: i due saranno sicuramente denunciati per rissa. E non si esclude un'ulteriore denuncia: tutto dipenderà dal marocchino rimasto ferito, se deciderà o meno di denunciare il suo aggressore.