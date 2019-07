Fermato al volante senza patente: “L’ho dimenticata a casa”, ma non l’aveva mai presa

Fermato al volante dell’auto della moglie, non ha esibito la patente di guida, giustificandosi con la più classica e banale delle scuse. "L’ho dimenticata a casa", avrebbe detto l’automobilista, un 40enne di casa a Roè Volciano, agli agenti della Polizia Locale che lo avevano fermato lo scorso febbraio a Villanuova Sul Clisi.

L’uomo non solo era stato multato, come prevede il codice della strada, ma era stato invitato a presentarsi, entro 30 giorni, al comando dei vigili per far vedere la licenza dimenticata a casa. Un invito mai accolto, così è scattato il sollecito. Tutto inutile: come riporta Vallesabbianews, il 40enne avrebbe nuovamente accampato una serie di scuse, raccontando che era in vacanza e si sarebbe presentato più avanti.

Ci sono voluti 5 mesi perché il 40enne, esaurite le giustificazioni, si presentasse al comando e ammettesse la verità: la patente non l’aveva mai presa. Tutto si è concluso con una maxi multa (ben 5mila euro) e pure con una denuncia per false dichiarazioni. Non è finita: l’utilitaria intestata alla moglie è stata sottoposta a fermo amministrativo.