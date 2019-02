Al volante senza patente, non si ferma all'alt: folle fuga nel traffico

Era al volante di una Clio, quando si è imbattuto in un controllo della polizia locale. Quando si è alzata la paletta, ha pigiato sull'acceleratore, dileguandosi nel traffico. Non gli è andata bene: gli agenti lo hanno rintracciato nel parcheggio del supermercato Italmark di Villanuova sul Clisi. Una volta raggiunto si sarebbe giustificato dicendo di trovarsi lì perché stava aspettando la moglie che stava facendo la spesa. Invitato a far ritorno al posto di blocco, l'uomo ha nuovamente fatto perdere le sue tracce, pensando di farla franca.

Gli accertamenti condotti dalla locale, grazie alle testimonianze e alle telecamere di sorveglianza, hanno però permesso di risalire all'identità dell'automobilista: un peruviano residente in Valsabbia. Nei giorni seguenti gli agenti hanno quindi bussato alla porta dell'abitazione dove risiede, ma di lui nessuna traccia.