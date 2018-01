Esce dall’ufficio con le colleghe, viene rapinata mentre sale in auto

Derubata all'uscita dal lavoro. È quanto accaduto a una donna nella tarda serata di lunedì, in un parcheggio di via Carpen a Villanuova sul Clisi.

La vittima era appena uscita dall'ufficio in compagnia di due colleghe e stava per salire sulla sua auto, quando all'improvviso sono spuntate due persone che, in un attimo, le hanno rubato la borsetta appena lasciata in macchina, prima di dileguarsi a gambe levate.

Molta, moltissima paura: la donna ha immediatamente allertato il 112: sul posto si sono precipitate un'ambulanza e una pattuglia dei carabinieri del radiomobile di Salò, che indaga sull'episodio.