Fermati dalla Locale, erano in 7 in auto senza assicurazione: maxi-multa da 1.500 euro

Maxi-multa, auto sequestrata e probabile denuncia per la donna alla guida: la Polizia Locale di Villanuova sul Clisi ha beccato, in transito sul territorio comunale, addirittura sette nomadi – risultati residenti a Carpenedolo – a bordo di una Fiat Stilo (da cinque posti) senza assicurazione e già radiata dall’albo per una vecchia storia di false intestazioni.

Sono stati fermati dagli agenti per un controllo: la ragazza alla guida, di 23 anni, ha consegnato alla Locale una patente croata, che non si esclude sia falsa. Gli accertamenti sul veicolo hanno confermato la mancata copertura assicurativa, e le pendenze precedenti sull’automobile, che ora è stata inevitabilmente sequestrata.

Stavano andando a fare una gita al parco, hanno spiegato i nomadi agli agenti. Ma sono dovuti tornare a casa a piedi. Oltre al sequestro del mezzo, e all’eventuale denuncia se ci saranno gli estremi, dovranno sborsare anche 1500 euro: a tanto ammonta la somma delle sanzioni elevate dalla Polizia Locale.