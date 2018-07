Lavori per strada e finestre aperte: tre in ospedale per il monossido

Il killer silenzioso avrebbe potuto colpire ancora: tre intossicati martedì pomeriggio a Villachiara, in un condominio di Via Matteotti, tra di loro anche una signora di 90 anni che è stata ritrovata priva di sensi sul divano dalla nipote. In ospedale ci sono poi finiti anche l'altro nipote della donna, un ragazzo di 30 anni, e una signora di 66 anni che abita al piano di sopra.

La causa scatenante la piccola “epidemia” è riconducibile ai lavori di rimozione dell'amianto che si stanno svolgendo proprio all'esterno della palazzina coinvolta, in pieno centro al paese. Come da indicazioni precise, le finestre durante le ore di lavoro sarebbero dovute rimanere chiuse.

Ma complice il caldo, non tutti hanno rispettato la prescrizione. La signora in particolare si sarebbe addormentata sul divano, appunto con la finestra aperta: la stanza si sarebbe allora rapidamente riempita di monossido di carbonio, lasciandola stesa priva di sensi.