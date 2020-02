Rovinoso incendio prima dell'alba: in fiamme il tetto di una dimora storica

Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco di Breno, si è evitato un disastro di proporzioni ben maggiori: verso le 5 di domenica mattina, infatti, è andato in fiamme il tetto di Villa Taglierini Montiglio di Breno, un edificio a pianta poligonale di quattro piani con tanto di torretta, tra le residente storiche più prestigiose dell'intera Valcamonica (l'età di costruzione risale al XVIII secolo).

Il rogo sarebbe divampato dalla canna fumaria, per cause ancora in corso d'accertamento. La struttura del tetto, in legno con copertura in tegole di laterizio, è stata danneggiata per circa metà della superficie. La centrale via Tonolini è stata chiusa per permettere le operazioni dei pompieri e la messa in sicurezza della zona.