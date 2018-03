Si accascia mentre passeggia, uomo trovato morto in strada

Un malore improvviso mentre camminava in centro: si è accasciato improvvisamente a terra, perdendo conoscenza. Immediati i soccorsi, ma per lui non ci sarebbe stato più nulla da fare.

Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di giovedì a Villa Carcina, lungo via Marconi, la vittima è un 81enne residente in paese. L'allarme è scattato intorno alle 13: la centrale operativa del 112 ha subito inviato un'ambulanza e un'automedica. I sanitari hanno disperatamente provato a rianimare l'anziano, ma è stato tutto inutile.

Sul posto anche i carabinieri di Gardone e della locale stazione, che non nutrono alcun dubbio sulla causa del decesso: l'anziano è stato tradito da un improvviso attacco di cuore.