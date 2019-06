A tutta velocità, fermato dalla Polizia: a bordo c’è un bimbo che sta male

Hanno visto arrivare a gran velocità un’Audi, e inevitabilmente hanno fermato il conducente: a bordo un papà disperato che stava correndo in ospedale per il suo bambino, colto da un improvviso malore.

E’ successo a Villa Carcina, giovedì sera intorno alle 20.30. La Polizia Stradale, impegnata in un posto di controllo di routine, ha fermato l’Audi che arrivava da Lumezzane a tutta velocità: a bordo, appunto, il padre preoccupato per le sorti del suo bambino.

L’etica e l’umanità prima di tutti: una volta inquadrata la situazione, gli agenti si sono offerti di accompagnare padre e figlio in ospedale. Li hanno scortati, con l’auto di servizio davanti a lampeggianti accesi, e l’Audi con il bimbo in pericolo subito dietro.

Tutto è bene quel che finisce bene: il piccolo è stato ricoverato al Civile, dov’è tutt’ora in osservazione, ma non in pericolo di vita. Immancabile i commossi ringraziamenti del padre, agli agenti protagonisti di una buona, bellissima azione.