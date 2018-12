Stroncata da una grave malattia, morta la maestra Antonietta Ghitti

Dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia, si è spenta a Villa Carcina la maestra Antonietta Ghitti. Una vita dedicata all'istruzione e all'educazione: ha insegnato a leggere e a scrivere a diverse generazioni di alunni, che la ricordano per l'affabilità, la disponibilità e la dolcezza.

Per l'ultimo saluto, decine di persone sono attese alle 14.30 di oggi, venerdì 28 dicembre, nella chiesa parrocchiale San Giacomo Maggiore di Carcina, dove saranno celebrate le esequie. Il corteo partirà dall'abitazione al civico 10 di via Fucine, poi - al termine della cerimonia funebre - continuerà per il vicino cimitero, dove la maestra Ghitti verrà sepolta. Lascia nel dolore il marito Lino Rodella e il figlio Cesare.