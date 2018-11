Non le fa pubblicare un video sui social, ragazzina riempie di botte la madre

Un permesso negato, la lite furibonda con la madre, infine le botte. Scene di straordinaria follia in una famiglia mantovana: protagoniste una ragazzina di 15 anni e la mamma. All'origine del violento diverbio, poi sfociato in un'aggressione, un video che la giovane voleva a tutti i costi rendere pubblico, condividendolo su Youtube.

Un breve filmato in cui la ragazzina si esibiva in un balletto e che la madre non voleva finisse in rete. Un rifiuto che avrebbe mandato la 15enne su tutte le furie: prima le parole grossa e le urla, che hanno attirato l'attenzione dei vicini di casa, poi le botte. La giovanissima - in preda ad un incontrollabile attacco d'ira - non avrebbe esitato ad alzare le mani, colpendo la mamma con violenza all'addome.

A dare l'allarme, evitando forse conseguenze ben peggiori, sono stati i vicini di casa, spaventati e preoccupati dalle urla e dai rumori provenienti dall'appartamento. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Volante e pure i sanitari del 118: dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasferita e ricoverata in ospedale.

Non sarebbe nemmeno la prima volta che la 15enne reagisce con violenza: per questo è stata segnalata alla Procura dei Minori di Brescia. Della vicenda sono stati informati anche gli uffici che si occupando del sostegno e del controllo dei minori.