Bimbo gravemente malato chiede aiuto per una casa: "Nessuno affitta agli stranieri"

Le sue ossa sono fragili come il cristallo: per questo Victor è costretto a usare un passeggino per spostarsi. Niente carrozzina: non è un cittadino italiano e il sistema sanitario nazionale non gli passa la sedia rotelle. Un bene di lusso per lui e per sua mamma Faith: partiti da uno sperduto villaggio del Kenia ed approdati a Brescia, un anno e mezzo fa, per ricevere le giuste cure, grazie ai fondi raccolti dalla Onlus Stella Cometa di Cosenza.

Il piccolo Victor - ha 6 anni anche se ne dimostra molti di meno - è un ‘bambino di cristallo’: dalla nascita è affetto da osteogenesi imperfetta, una rara malattia degenerativa che rende le ossa fragili e sottoposte a continue fratture. Ricoverato per lungo tempo al Civile, ha subito ben 7 interventi per rafforzare le sue gambine, attraverso l’inserimento di chiodi di metallo. Poi ha cominciato il percorso di riabilitazione e anche ad andare a scuola: ancora non può camminare, ma nella nostra città sta cercando di costruirsi un’esistenza normale, come tutti i bimbi. Nonostante gli sforzi dell’associazione - fondata nel 2004 dal padre missionario Battista Cimino- il piccolo Victor e la mamma non riescono a trovare un’abitazione.

Durante il periodo di cura sono stati ospiti della casa Ronald McDonald di Brescia, poi si sono spostati al centro d’accoglienza della San Vincenzo che avrebbero già dovuto lasciare lo scorso settembre per trasferirsi in un appartamento e vivere come una normale famiglia. Peccato che per Victor e Faith non sembrano esserci abitazioni disponibili, nonostante sia la stessa associazione a garantire il pagamento costante dell’affitto:

“Abbiamo fatto il giro delle agenzie immobiliari di Brescia - ci spiega Marco Soliberto, presidente di Stella Cometa - ma non siamo riusciti a trovare una casa per Victor e sua mamma: tante abitazioni non sono idonee, per via delle barriere architettoniche, ma è capitato spesso che i proprietari si tirassero indietro una volta venuti a sapere che gli inquilini erano stranieri. Ci siamo scontrati con la diffidenza, nonostante sia stato fin da subito chiarito che sarebbe stata la nostra associazione a fare da garante e a pagare l’affitto. Anche le agenzie immobiliari ci hanno velatamente fatto capire che dietro alle difficoltà di reperire un appartamento c’era il paese d’origine di Victor e della madre”.

Da qui il nuovo appello, lanciato dall’associazione, ma anche dalle mamme dei compagni di scuola di Victor, per cercare una casa al piccolo: un bilocale arredato, possibilmente in zona Crocifissa di Rosa, per consentirgli di continuare a frequentare le scuola materna di via Gallilei. Come detto a sostenere le spese d’affitto sarà la Onlus che sa sempre sostiene Victor e decine di altri bambini africani.