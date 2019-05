Arrestato per droga, a casa moglie e figlio: evade e va a giocare alle slot

Secondo arresto in poche settimane per un pregiudicato senegalese di 52 anni, già in manette ai primi di maggio per spaccio di droga: gli agenti della Polizia Locale di Brescia gli avevano trovato più di 20 grammi di cocaina. In attesa del processo la Procura ha emesso ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari: solo un paio di giorni fa però, il 52enne è stato visto fuori casa. E dunque arrestato, di nuovo: sarà trasferito in carcere.

Lo hanno beccato in una sala slot di Via Triumplina, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio. Alla vista degli agenti, che gli hanno chiesto i documenti e l'hanno riconosciuto, non ha saputo rispondere: prima si è inventato di essere uscito solo per comprare il pane. Poi invece per fare un prelievo di denaro.

Non cambia nulla, qualsivoglia sia la scusa: per la legge si è trattata di un'evasione. Per lui dunque sono scattate le manette, e il trasferimento in carcere. La successiva perqusizione domiciliare ha permesso di rinvenire anche un modico quantitativo di sostanza stupefacente, in questo caso hashish e marijuana, pochi grammi.