"Non buttare lo sporco nell'aiuola": trans ubriaco picchia un anziano in strada

Rischia un decreto di espulsione, oltre che una denuncia per lesioni, il transessuale brasiliano di 51 anni che martedì mattina, completamente ubriaco, ha prima aggredito e malmenato un anziano e poi se l'è presa pure con i poliziotti. Tutto è successo verso le 10.30, in Via Milano, a poca distanza dal ponte sul fiume Mella.

A scatenare il 51enne è la ramanzina del 76enne che cammina poco lontano da lui: non appena si accorge che il trans ha gettato una bottiglietta di birra vuota nell'aiuola, lo rimprovera chiedendogli di raccoglierla. Il 51enne non la prende molto bene, anzi: la bottiglia in vetro in effetti la raccoglie, ma poi la brandisce come fosse un'arma, e quando si avvicina all'anziano lo butta a terra con uno spintone.

Dopo lo spintone, la fuga a piedi

Automobilisti e residenti assistono alla scena: soccorrono il ferito (ricoverato in ospedale, ne avrà per sette giorni) e chiamano il 112. In pochi minuti sul posto arriva una pattuglia della Polizia Locale. Il trans, che nel frattempo si è reso conto delle sue responsabilità, ha deciso di scappare a piedi.

Ma la sua fuga dura poco: viene rintracciato nella zona del fiume, qui aggredisce anche gli agenti costretti a chiamare i rinforzi per immobilizzarlo. Non è stato arrestato, ma comunque accompagnato al comando e identificato: è risultato essere irregolare sul territorio italiano. Quindi che denuncia, potrebbe essere anche espulso.