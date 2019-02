Panico al bar: esce di casa e picchia tutti, 4 persone finiscono in ospedale

Fuori controllo, prima a casa e poi per strada, alla fine anche al bar: una vera furia, probabilmente alterato dal troppo alcol, che in pochi minuti ha mandato tre persone all'ospedale, tra cui due donne. E' stato bloccato a fatica dall'intervento massiccio delle forze dell'ordine: mercoledì pomeriggio, in Via Divisione Acqui, sono dovuti intervenire uomini e mezzi di Guardia di Finanza, Polizia Locale e Polizia di Stato.

Un pomeriggio da incubo

Alla fine è stato preso, non senza fatica, trascinato in ambulanza e in ospedale, adesso sotto osservazione e pure denunciato per lesioni. Non è chiaro il motivo del suo raptus: i primi accertamenti medici confermerebbero un tasso alcolico ben oltre la norma. Sono circa le 16 quando si scatena la sua rabbia.

Il protagonista è un 41enne bresciano, forse già noto alle forze dell'ordine. Esce di csa, non dopo aver allarmato i vicini per i suoi rumori a dir poco sospetti: pare abbia distrutto buona parte dei suoi mobili prima di lasciare l'appartamento.