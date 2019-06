Nella valigia 12 chili di marijuana: arrestati due giovani bresciani

Blitz della Polizia di Stato in Via Castellini a Brescia: gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno arrestato due giovani bresciani, di 29 e 39 anni, trovati in possesso di 12 chilogrammi di marijuana, in 12 pacchi da un chilo, che rivenduti al dettaglio avrebbero potuto fruttare fino a 200mila euro. La Polizia ha indagato anche una terza persona, che sarebbe in qualche modo coinvolta nel traffico.

I dettagli dell’operazione sono stati svelati in conferenza stampa. I due giovani erano tenuti d’occhio da qualche giorno, a seguito delle ripetute segnalazioni dei residenti che appunto avevano rilevato dei movimenti sospetti, dentro e fuori l’abitazione del 39enne, disoccupato. E lunedì gli appostamenti sono andati a segno.

Arrestati in flagranza

Il 39enne era uscito per strada in attesa dell’arrivo di qualcuno. In pochi minuti in Via Castellini è arrivato il 29enne, residente a Trenzano ma titolare di un’attività a Brescia, che è sceso dall’auto con un trolley e si è infilato in casa. Il complice (e residente) è invece rimasto all’esterno, a controllare che tutto filasse liscio.

Non è andata così: è stato raggiunto da uomini in borghese e in divisa, che l’hanno accerchiato e portato in casa. Nella sua abitazione, sul tavolo, il 29enne stava già confezionando i pacchetti per lo spaccio al dettaglio, utilizzando un’apposita macchina per il sottovuoto. Tutto sequestrato: oltre alla droga anche quattro telefoni cellulari, un bilancino di precisione, attrezzature per la coltivazione dell’erba, la macchina per il sottovuoto. E per i due protagonisti, inevitabili, le manette.