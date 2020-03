Medico di base positivo al Coronavirus, massima allerta tra i pazienti

Meno di 24 ore fa la nota ufficiale del Comune di Vezza d’Oglio, a firma del sindaco Diego Occhi: “Mi è appena stata comunicata in via ufficiale da Ats la positività al Covid-19 di un nostro concittadino. Confermo che è stato messo in atto il protocollo previsto per il caso e Ats sta verificando i contatti diretti avuti da questa persona negli ultimi 14 giorni”.

Stando a quanto riportato dal Giornale di Brescia, il positivo sarebbe un medico di base, a quanto pare in servizio non solo a Vezza d’Oglio ma anche nei paesi vicini, Incudine e Vione. Il medico sarebbe già stato ricoverato in ospedale, dopo qualche giorno che non stava bene.

Sono in corso tutte le verifiche del caso, da parte dell’autorità sanitaria, su tutte le persone con cui potrebbe essere venuto a contatto, e a cui purtroppo potrebbe aver passato il virus. In valle non è il primo caso di positività che riguarda persone molto conosciute nei paesi: a Cedegolo è risultato positivo al Coronavirus anche il sindaco Andrea Pedrali.