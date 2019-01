Scivola mentre affronta una cascata di ghiaccio: ferito 51enne

Mercoledì pomeriggio, un 51enne del Mantovano è rimasto vittima di un brutto incidente in montagna. L'uomo è scivolato mentre stava risalendo, come secondo in cordata, una cascata di ghiaccio, chiamata “Terrordactyl”. È successo in Val Paghera, sopra Vezza d'Oglio.

Nella caduta, avvenuta a 1600 metri di quota, si è procurato lesioni alla caviglia e non riusciva a proseguire. È quindi scattata la chiamata al 112, che ha inviato sul posto i tecnici della V Delegazione bresciana del Cnsas e quelli del soccorso alpino della Guardia di Finanza.

Dopo le prime cure, il 51enne è stato caricato a bordo dell’eliambulanza, partita da Brescia, con l’ausilio di un verricello e trasportato al Civile di Brescia.