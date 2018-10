Scompare da casa mentre infuria la tempesta, sono ore d'angoscia

Da martedì pomeriggio i carabinieri e gli uomini della protezione civile sono impegnati nelle ricerche di un 85enne di Vestone. Egidio Fontana, questo il nome dell'uomo, è scomparso da casa lunedì pomeriggio, proprio mentre infuriava la tempesta di vento e pioggia che ha tenuto sotto scacco l'intera provincia.

Ad accorgersi dell'improvvisa sparizione dell'uomo è stata la nipote, che abita nell'appartamento situato sopra a quello dello zio. Martedì mattina, non sentendo più alcun rumore provenire dalla casa del parente, è scesa per verificare se fosse successo qualcosa. Una volta aperta la porta, ha subito notato che qualcosa non andava: il letto era intatto, la stufa spenta e dell'85enne, che non è sposato e vive da solo, non c'era traccia.

Segnali allarmanti che hanno fatto scattare la denuncia e le ricerche. L'anziano signore sarebbe stato visto per l'ultima volta in paese intorno alle 17 di lunedì, poi sarebbe svanito nel nulla. Il timore è che l'uomo possa essere rimasto vittima dell'eccezionale ondata di maltempo mentre era fuori per l'abituale passeggiata serale.