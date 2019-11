Muore stroncata dalla malattia: "Ciao mami, chiuderò gli occhi e tu ci sarai"

In tanti ricordano il suo sorriso contagioso, il suo carattere allegro, la sua disponibilità: amava la vita, una vita a cui è rimasta aggrappata finché ha potuto, con tutte le sue forze e tutto il suo coraggio. Ha lottato, ma si è dovuta arrendere: travolta da una terribile malattia che non le ha lasciato scampo. Veronica Grandi aveva solo 62 anni.

A Montichiari era molto conosciuta e, in queste ore, in tanti stanno lasciando messaggi di cordoglio sulle pagine social dei figli Andrea e Francesco e del marito Giancarlo Calubini, presidente del consiglio comunale, che proprio ieri ha omaggiato la 62enne scomparsa.



A commuovere è lo straziante messaggio d’addio postato su Facebook dal figlio Andrea: “Ciao mami, hai lottato fino all'ultimo momento come una combattente senza mai mollare, sempre col sorriso, sempre con la dolcezza, la bontà e la tenacia che ti ha sempre contraddistinto. Voglio ricordarti così, col sorriso sempre sulle labbra, perché so che da lassù sei serena e ci guardi. Mi mancherai, ma so che ci sarai sempre, solo in un'altra forma, e so che quando avrò bisogno di te basterà chiudere gli occhi e ti troverò, anche nei momenti più bui. Sei e sempre sarai il mio più grande esempio di vita e di persona. Mi hai insegnato a sorridere sempre, che il tuo sorriso e la tua forza sia d'esempio e illumini il cammino di tutti noi. Ti amo infinitamente.”

Centinaia di persone sono attese per l’ultimo saluto, che sarà celebrato venerdì pomeriggio, alle 14.45, nel Duomo di Montichiari.