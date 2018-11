Va a trovare la ex e viene accoltellato dal nuovo compagno

Ferito al petto, con una lama da 20 cm, dall'attuale compagno della sua ex: è riuscito a scappare, a trascinarsi giù dalle scale e a chiedere aiuto all'interno di un supermercato, prima di accasciarsi e perdere i sensi. Il coltello è andato in profondità, ma non ha danneggiato gli organi vitali: il 30enne bresciano, accoltellato nella mattinata di sabato a Verona, se la caverà

La brutale aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite, scoppiata all'interno di una palazzina situata al civico 49 di via Villafranca, dove al quarto piano convivono, da circa un anno, un quarantenne residente a Palermo e domiciliato a Verona (L.A. le iniziali), e C.L., quarantaseienne veronese ed ex consorte del bresciano ferito.

Intorno alle 11, B.M.B., queste le iniziali del giovane bresciano, avrebbe suonato al campanello dell'abitazione. La donna sarebbe scesa per intercettarlo e, sul pianerottolo del primo piano, sarebbe scoppiata una furiosa lite. I due hanno discusso, e urlato, poi lo scontro è diventato anche fisico.

Dal quarto piano, il nuovo compagno della donna ha sentito le urla e brandendo un coltello si è precipitato giù per le scale. Il 40enne si è poi scagliato contro B.M.B, colpendolo al petto con una lama da circa 20 centimetri. Il fendente per poco non è arrivato al cuore ma per fortuna non è andato in profondità. La vittima è finita prima a terra e poi è riuscita ad allontanarsi dall'immobile fino a raggiungere la strada e un supermercato per chiedere aiuto.