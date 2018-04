Ubriaco devasta la cucina, poi picchia la moglie davanti alla bimba piccola

Di lui si diceva fosse un onesto lavoratore, incensurato e insospettabile: ha aggredito la moglie per due volte in poche ore. E sempre davanti agli occhi in lacrime della figlioletta di appena 7 anni. Se non fossero intervenuti i carabinieri (per due volte) chissà cosa sarebbe potuto succedere: per lui sono scattate, inevitabili, le manette.

E' stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia l'operaio bresciano di 44 anni che l'altra sera ha aggredito e picchiato la moglie 30enne. Decisivo l'intervento dei carabinieri: la pattuglia dei militari è intervenuta in un'abitazione di Verolanuova a seguito della chiamata di aiuto della giovane donna.

All'interno della casa era impossibile non accorgersi di quanto appena accaduto: in uno scatto d'ira irrefrenabile, a quanto pare “condito” dai fumi dell'alcol, il 44enne aveva letteralmente devastato la cucina, distruggendo piatti e stoviglie ma pure il tavolo da pranzo. E tutto questo davanti alla moglie e alla figlia, entrambe terrorizzate.