Rifiuta l'alcol test, poi si scaglia contro i carabinieri e devasta la caserma: arrestato

Notte di follia per un 40enne bresciano: fermato per un controllo, ha aggredito i Carabinieri di Verolanuova. Tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e portato in caserma, ha dato nuovamente di matto.