Beccati nudi nell'auto a far sesso davanti al cimitero, multati due giovani bresciani

Per consumare un rapporto sessuale non hanno trovato niente di meglio che appartarsi nell'auto di uno di loro, fermata per l'occasione all'interno del parcheggio del cimitero comunale di Verolanuova. Il tutto in pieno giorno, all'ora di pranzo.

Pensavano di essere al riparo da occhi indiscreti, invece sono stati pizzicati proprio da una pattuglia dei carabinieri, impegnata in un servizio controllo della zona di culto: non certo per cercare coppiette eccessivamente focose, ma per prevenire furti e scippi ed impedire lo spaccio di droga.

Durante i controlli i militari hanno notato la giovane coppia in chiari atteggiamenti amorosi e si è avvicinata alla macchina. Dopo aver fatto rivestire i due ragazzi -entrambi bresciani - li ha sanzionati per atti osceni in luogo pubblico.