Puntine da disegno gettate sulla strada, strage di biciclette sulla ciclabile

Uno scherzo di cattivo gusto, oppure, una forma di protesta contro i tanti ciclisti che ogni fine settimana percorrono la ciclabile immersa nella natura del Parco dell’Oglio. Potrebbero essere queste le ragioni che hanno spinto ignoti a spargere decine di puntine da disegno lungo il percorso ciclopedonale, nel tratto che da Monasterolo porta sul ponte del fiume Oglio e prosegue verso la frazione Monticelli, a Verolanuova.

L’operazione è riuscita, purtroppo: alcuni ciclisti del gruppo ‘Letone’ di Leno, domenica mattina, si sono imbattuti nel percorso ‘minato’, accorgendosi delle puntine durante una sosta sul ponte per il selfie di rito: “Ci siamo fermati per la foto ricordo e per osservare il paesaggio circostante e ci siamo accorti che nelle gomme delle nostre Mountain Bike si erano infilate diverse puntine da disegno”, racconta su Facebook Renato Gianello.

Il presidente dell’associazione lenese non nutre dubbi sulla natura dolosa dell’episodio: “Lo spiacevole avvenimento è sicuramente voluto da qualche mascalzone che ha seminato le puntine sul percorso sterrato” . Ecco perchè Renato Gianello ha anche inviato una lettera ai sindaci dei comuni appartenenti al parco dell’Oglio per chiedere sopralluoghi e indagini.