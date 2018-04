Accoltella il marito, poi devasta la casa: arrestata e allontanata dalla sua abitazione

«Ti uccido, non ne posso più di te!»: queste le parole urlate a gran voce dalla donna anche in presenza delle forse dell'ordine, chiamate a soccorso del marito accoltellato. L'episodio è accaduto a Verolanuova.

La donna, 47 anni, dopo aver ferito con una coltellata alle costole il proprio marito, se l'è presa con il suo appartamento, distruggendo piatti e mobili. Solo i carabinieri sono riusciti a placarla. Mentre la moglie veniva portata in caserma, il marito era preso in cura dai sanitari dell'ospedale, stando a quanto riportato dal Giornale di Brescia, che dà la notizia, ne avrà per una decina di giorni.

La donna è stata arrestata e subito portata in aula per il processo in direttissima. Il giudice ha disposto che non faccia più ritorno nella propria abitazione.