Urla, spintoni e tirate di capelli: furibonda lite in pubblico tra madre e figlia

Urla, qualche spintone e tirate di capelli: un regolamento di conti privati andato in scena sotto gli occhi esterrefatti di alcuni pendolari. Una lite piuttosto animata, tanto che per calmare gli animi delle due contendenti sono dovuti intervenire i carabinieri di Verolanuova.

L'episodio nel pomeriggio di mercoledì alla stazione ferroviaria di Verolanuova, protagoniste dell'acceso diverbio una 40enne e la figlia. La chiamata al 112 è scattata poco dopo le 13: sul posto, oltre ai militari, un'ambulanza.

La tempestiva chiamata ha evitato che la zuffa degenerasse: nessuna delle due donne, di etnia Sinti, avrebbe riportato ferite e non si è quindi reso necessario il ricovero in ospedale. Entrambe sprovviste di documenti, sono però state portate in caserma per essere identificate.