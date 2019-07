Si rompe un tubo, enorme perdita da 20 litri al secondo: paese resta senz'acqua

Niente acqua dai rubinetti per parecchie ore. Oltre al caldo africano, nel weekend appena trascorso gli abitanti di Verolanuova hanno dovuto patire l'assenza totale di acqua. Tutto a causa di un guasto alla rete idrica, che ha causato il veloce svuotamento del serbatoio comunale. Per fortuna il paese è rimasto a secco nelle ore meno calde, quelle serali e notturne.

Serbatoio prosciugato in pochi minuti

L'allarme è scattato tra le 18 e le 19 di sabato: immediato l'intervento degli operatori di A2A e di quelli di Server, la società partecipata dal comune. I tecnici hanno lavorato per tutta la notte per cercare l'esatta posizione del guasto e le cause dello svuotamento del serbatoio. Risalire all'origine della perdita non è stato facile, perché l'acqua non usciva in superficie ma entrava nella fognatura.

Complesse le operazioni per individuare la perdita

Dopo diverse verifiche è stata riscontrata la rottura di un tubo in ghisa in via Castello, dal quale sgorgavano circa 20 litri al secondo. Nella mattinata di domenica i tecnici hanno quindi sistemato il guasto e l'acqua è tornata a scorrere dai rubinetti di tutto il paese, esclusa la via dove si è verificato il guasto, che è anche stata chiusa al traffico.