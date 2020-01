Si accascia in strada mentre passeggia, muore stroncato da un malore

Colpito da un malore improvviso, è morto mentre passeggiava in paese: questo il tragico destino di un 86enne di Verolanuova. Il dramma si è consumato giovedì mattina: l’anziano stava camminando sul marciapiede di via Tito Speri, a pochi metri dalla sua abitazione, quando si è improvvisamente accasciato al suolo.

La scena sotto gli occhi dei passanti, i primi ad intervenire e a soccorrerlo. Qualcuno ha provato ad aiutarlo, altri hanno immediatamente chiamato il 112: in pochi minuti sono sopraggiunte due ambulanze, un'automedica e pure i carabinieri. Tutto inutile, purtroppo: il cuore dell'anziano non ha più ripreso a battere e i sanitari non hanno potuto far atro che constatare il decesso.