Vede la polizia e scappa, nascondeva la droga nell'aranciata

Un sistema insolito per nascondere la droga, è quello escogitato da un pusher nigeriano, fermato nella zona della stazione di Brescia. Le dosi da spacciare erano infatti all'interno di una bottiglietta di plastica, che avrebbe dovuto contenere aranciata.

Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, durante un controllo di routine una pattuglia del reparto volanti ha notato un uomo che, alla vista degli agenti, ha cercato di allontanarsi velocemente.

I poliziotti, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno deciso di procedere al controllo anche della bottiglia arancione di plastica in suo possesso, rinvenendo all’interno della stessa sei involucri di cellophane contenenti marijuana.

Il giovane è stato trovato in possesso anche di 220 euro in contanti, suddivisi in numerose banconote, dei quali non ha saputo dare spiegazioni.

