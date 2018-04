Vasco in vacanza sul Garda: passeggiate in anteprima e selfie con i fan scatenati

Ogni volta che viene Pasqua, lui ritorna nel Bresciano. Vasco Rossi è in vacanza sul Lago di Garda, ospite di Villa Paradiso a Gardone Riviera. Un graditissimo ritorno, sarebbe già la quinta volta che il rocker di Zocca sceglie il Benaco per trascorrere qualche giorno di meritato relax insieme alla compagna Laura. Soprattutto nel periodo delle vacanze pasquali, come già successo lo scorso anno e pure l'anno prima.

Ogni volta è un bagno di folla: sabato i fan lo hanno assediato per lunghe ore, finché non si è affacciato alla finestra dell'hotel e poi è sceso (quando di sotto si era fatta una ressa mica da ridere) per concedere autografi e selfie. Il Blasco è stato avvistato anche lungo la passeggiata di Covoli, che ha visitato in anteprima con la sindaca di Toscolano Maderno. Il percorso immerso nella natura, chiuso nel 2012 per un cedimento, ha riaperto lunedì, giorno di Pasquetta.