Vandali al presepe dei pompieri: strappano la Madonna e la gettano a terra

Ancora una volta, e alle porte del Natale, stupidi vandali se la sono presa con il presepe realizzato dai Vigili del Fuoco di Salò, l'installazione che ogni anno viene allestita e posizionato sul lungolago della cittadina turistica.

La brutta notizia è stata annunciata proprio dai pompieri salodiani, sulla loro pagina Facebook.

“Vorremmo ringraziare chi, per l'ennesima volta, ha vandalizzato il nostro presepe – scrivono i Vigili del Fuoco – distruggendo i vetri del camion, strappando la scala dal tetto, strappando Maria e gettandola a terra. Il presepe è stato realizzato dai nostri volontari per augurare buon Natale a tutta la popolazione, compresi i vandali che lo hanno danneggiato”.

Dell'accaduto se ne sono accorti per primi gli agenti della Polizia Locale, che hanno subito segnalato quando accaduto ai colleghi in divisa rossa. “Grazie alla loro celere segnalazione – si legge ancora su Facebook – abbiamo potuto riparare e ripristinare il presepe”. E non si esclude che in qualche modo non si possa risalire ai vandali, grazie alle telecamere posizionate in zona.