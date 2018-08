Atti vandalici e pallonate alle vetrate, baby-gang terrorizza le piscine

Le piscine di Mompiano in balia di una baby-gang di vandali e casinisti: sono tutti ragazzi italiani, e tutti minorenni, che da qualche tempo infastidiscono e danneggiano le strutture di Via dello Stadio. Lo scrive Il Giorno, che riporta le parole di Sarah Barozzi, una dipendente delle piscine comunali, addetta alla segreteria.

“Non riusciamo a fermarli – racconta – eppure sono sempre le stesse persone. Sono sei o sette quindicenni, italiani, strafottenti e ingestibili”. I fatti di cronaca in effetti cominciano a essere un po' tanti. L'ultimo in ordine di tempo solo un paio di giorni fa, il 30 luglio scorso: intorno alle 19 hanno sfondato una vetrata che si affaccia sulle vasche interne, con un pallone.

Non è dato sapere se l'abbiano fatto apposta o meno: ma sta di fatto che anche il quel caso stavano giocando a calcio in una zona vietata. Nel lungo elenco dei casi accertati si registrano anche fastidiosi schiamazzi, partite di pallone in mezzo ai bagnanti, ingressi senza pagare il biglietto scavalcando tornelli e recinzioni.