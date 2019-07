Baby vandali prendono di mira il parco pubblico: identificati

Se la sono presa prima con il castello in legno, poi con i bidoni della raccolta differenziata. Peccato - per loro - che ad osservare il tutto ci fossero alcuni volontari del gruppo di controllo di vicinato, e alcune videocamere di sicurezza, che consentiranno ai carabinieri di dare un nome e un cognome ai responsabili. La vicenda è riportata sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

Succede a Orzinuovi, nel parco di via Giovanni Paolo II. I responsabili dell'incursione vandalica sono tutti giovanissimi, una decina di ragazzini di età compresa tra i 14 e 15 anni. Per divertimento, forse per combattere la noia, sicuramente senza pensare troppo a quello che stavano facendo, il gruppo ha danneggiato il castello: dopo aver staccato i pioli in legno - rendendo oltretutto pericolosa la struttura per i bambini - i ragazzini li hanno dispersi nel prato.

Non contenti, se la sono presa con i cestini della raccolta differenziata, presi a calci e svuotati al suolo. Grazie ai volontari del controllo di vicinato, e delle videocamere di sicurezza, i carabinieri potranno convocarli tutti in caserma.