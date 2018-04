Raid vandalico la notte di Pasqua, imbrattate lapidi e tombe

Raid vandalico nella notte della vigilia di Pasqua al cimitero di Gratacasolo, frazione di Pisogne: ignoti hanno preso di mira sia la parte vecchia che quella nuova del camposanto, lasciando dietro di sé una scia di devastazione che ha scatenato non poco (e giustamente) l'ira dei paesani. Il cimitero è già stato ripulito, ma non è finita: della vicenda se ne stanno già occupando i carabinieri.

Tutto sarebbe successo nel cuore della notte: un gruppetto di vandali ha varcato la soglia del camposanto armati a quanto pare di bombolette spray. Con le dette bombolette hanno imbrattato lapidi e loculi, danneggiando almeno una decina di tombe.

Non ci sarebbero riferimenti particolari: qualche firma sul muro, in gergo qualche “tag”, disegni e scarabocchi. E l'indignazione generale corre anche su Facebook: “Non lasciano in pace nemmeno i morti”, si legge sulla pagina di “Se sei di Gratacasolo”.