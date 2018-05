Lite in famiglia, intervengono i carabinieri e arrestano un giovane

Dai rimproveri alle urla, fino alla lite vera e propria. I carabinieri sono intervenuti per cercare di riportare la calma in una famiglia residente nella Valtenesi, e una volta sul posto hanno scoperto l'attività illegale di un ragazzo di 23 anni.

I genitori stavano rimproverando per l'ennesima volta il figlio, per la sua condotta non proprio esemplare. La situazione si è infiammata velocemente, fino a che è scoppiato il litigio vero che ha portato all'arrivo dei carabinieri. Il ragazzo è riuscito a fuggire in tempo, così i militari ne hanno approfittato per perquisire la sua camera da letto.

Nella stanza, un magazzino della droga: 51 grammi di marijuana, 31 grammi di hashish, 4 grammi di mdma, olio di hashish e tutti gli strumenti per il taglio e il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato arrestato e subito rilasciato, con obbligo di firma.