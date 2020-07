Ubriachi al volante: patenti 'bruciate' e automobiliste denunciate

La polizia locale dall'aggregazione Valsabbia, lo scorso weekend, ha effettuato un servizio di controllo della circolazione lungo le strade di Vestone, Sabbio Chiese, Roè Volciano e Villanuova sul Clisi. Il bilancio dell'operazione è di 100 conducenti sottoposti al test alcolemico, di cui tre risultati positivi.

Si tratta di due donne il cui tasso etilico era superiore a 0,8 grammi per litro, tanto che oltre al ritiro della patente è scattata anche una denuncia penale per guida in stato d'ebrezza. Multa salata e patente ritirata anche per un giovane neopatentato.

Non solo conducenti ubriachi, le due pattuglie impiegate hanno infatti assistito anche a una settantina di sorpassi vietati, alcuni avvenuti anche superando i limiti di velocità consentiti.