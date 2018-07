Accoltella la compagna dopo una lite: è accusato di tentato omicidio

E' stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio il 50enne di Vallio Terme che mercoledì sera ha accoltellato la compagna (di circa 10 anni più giovane) al termine di una lite scoppiata per futili motivi. Tutto è successo intorno alle 20 nella loro abitazione alla periferia del paese: è stata proprio la donna a telefonare al 112.

Non si esclude che in corso di convalida – l'interrogatorio è previsto forse già per venerdì – il capo d'accusa possa essere derubricato in lesioni gravi. Ma sta di fatto che l'uomo è già stato trasferito in carcere a Brescia, a Canton Mombello: le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Gavardo.

Sul posto in pochi minuti sono arrivati ambulanza e militari: la donna era cosciente, grondava sangue dall'addome, il suo improvvisato aggressore non si era comunque allontanato, e pare fosse già pentito del suo gesto tanto violento tanto inaspettato.