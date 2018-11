Furti a raffica: settimane di passione in Valle Trompia

Una vera e propria escalation. Sarezzo, Concesio, Villa Carcina, Gardone, Lumezzane: mezza Valle Trompia nella ultime settimane è stata terra di conquista da parte dei ladri, che agiscono singolarmente o in vere e proprie bande organizzate.

Ad essere prese di mira sono state sia abitazioni private, appartamenti o villette, che locali pubblici. In alcuni casi, come successo ad esempio la sera di Halloween a Gardone, i proprietari di casa hanno incrociato i malviventi mentre questi ultimi stavano svaligiando l'abitazione, per fortuna senza conseguenze per la loro incolumità. A Sarezzo invece i ladri sono entrati in un bar dove, non trovando denaro contante, se la sono presa comoda banchettando con salami e patatine.

Gli episodi sono purtroppo numerosissimi e comprendono anche negozi (come quelli di piazzale Europa a Sarezzo) e pizzerie. Anche se le forze dell'ordine si impegnano ad aumentare la sorveglianza, i cittadini non vogliono rimanere con le mani in mano e stanno proponendo alle amministrazioni comunali di istituire i "controlli di vicinato" per segnalare tempestivamente ogni movimento sospetto.