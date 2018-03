Maltratta compagni ed insegnanti: 16enne arrestato e mandato in comunità

Dopo cinque mesi di continue angherie, psicologiche e fisiche, il giudice per le inchieste preliminari ne ha disposto il trasferimento in una comunità protetta di minori. Questo, per ora, l'esito di un lungo periodo di aggressioni e minacce da parte di un 16enne di origini marocchine che frequenta un istituto della bassa Valcamonica.

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, dopo mesi di problemi, è accaduta un paio di settimane fa. Le vittime, come sempre, sette studenti tra i quali un disabile e diverse ragazze. Alcuni di loro pare che volessero addirittura ritirarsi, o cambiare scuola, pur di non dover più subire il loro coetaneo. Nonostante i continui richiami, le ammonizioni, i colloqui con il dirigente scolastico e i carabinieri di Breno, gli episodi di bullismo non si fermavano, da qui la decisione dell'arresto.

L'accusa è quella di aver compiuto veri e propri "atti persecutori", e di aver minacciato gli insegnanti. Il minore è stato affidato a una comunità protetta.