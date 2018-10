Ritrovato il giovane scomparso da quasi un mese

Si è concluso nel migliore dei modi il giallo del giovane di origine sarda scomparso da Brescia lo scorso 23 settembre: Valentino Loi, nella tarda serata di venerdì, si è messo in contato con i suoi famigliari. Ha chiamato la madre da Rieti, città dove ora si trova, rassicuarndola: "Sto bene, mi sono trasferito per cercare lavoro" avrebbe detto.

Ai familiari, che avevano lanciato numerosi appelli sui social, contattando anche la trasmissione 'Chi l'ha visto', avrebbe confermato di essersi allontanato volontariamente dalla nostra città. Il giovane uomo non dava più sue notizie da domenica 23 settembre, quando aveva chiamato la sorella per dirle di aver perso il cellulare. La linea era caduta bruscamente e da allora il 38enne non si era più fatto sentire.