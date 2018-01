Identificata la donna uccisa e fatta a pezzi: ora si cerca l’ex marito

E’ stata finalmente identificata la donna uccisa e fatta a pezzi e ritrovata il 30 dicembre scorso nelle campagne di Valeggio sul Mincio, in località Gardoni: si tratta di una marocchina di 46 anni, in Italia da più di 20, da tempo residente a Verona. Lavorava come badante e come donna delle pulizie.

Non sono ancora state rese note le sue generalità, ma la vicenda comincia ad assumere dei contorni più chiari. Presto per capire tutto, ma gli inquirenti hanno confermato di come la donna un tempo fosse sposata, e ora separata. Pare che i carabinieri stiano cercando proprio l’ex marito.

La donna non sarebbe però stata uccisa a Valeggio: è stata fatta a pezzi, tagliata in dieci parti probabilmente con una sega a motore. E chiunque abbia seppellito il cadavere in quella zona, lo ha fatto consapevole che sarebbe stato rapidamente ritrovato.

A dare l’allarme per prima una donna che abita nei dintorni, e che quel giorno (il 30 dicembre) era in sella al suo cavallo nel terreno (circondato da una recinzione elettrica) dove proprio accanto è stato recuperato il corpo. Un delitto atroce, le indagini continuano.