Un regalo dal cielo: mezzo metro di neve, piste aperte e paesaggi incantati

Pioggia in pianura, neve (tanta neve) in montagna: le precipitazioni di mercoledì hanno dato una sferzata decisiva alla stagione sciistica bresciana. Ha nevicato, ha nevicato eccome: a Borno e sul Tonale sono caduti più di 50 centimetri di neve, sul Presena addirittura più di un metro. Prima conseguenza pratica: piste e impianti già tutti aperti, con il sole atteso per tutto il weekend.

Nelle località montane della Valcamonica è davvero atteso il tutto esaurito, anche in vista di Capodanno. Ma feste ed eventi mondani a parte, la vera notizia riguarda la riapertura di tutte le piste, pure in anticipo sulla tabella di marcia: una notizia che farà sicuramente felici sportivi e appassionati.