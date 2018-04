Valanga travolge quattro amici, giovane perde la vita

Una zona espressamente vietata alle motoslitte, a maggior ragione in questi giorni dopo le ultime nevicate e con le temperature in rialzo. Ignorando i cartelli di divieto, quattro amici hanno lasciato le loro automobili ed inforcato le loro potenti motoslitte per salire al Maniva. L'incidente è avvenuto all'interno del Parco dell'Adamello, intorno alle 16.00 di ieri, venerdì 13 aprile.

Dopo aver lasciato le automobili in località Bazena, nel territorio comunale di Bienno, i quattro amici hanno intrapreso la salita verso il Maniva. Poco dopo però, oltre il Crocedomini, a 1.979 metri, una valanga di fondo, con un fronte di circa 200 m e uno scivolamento di circa 400 m, si è staccata investendo una delle quattro motoslitte. A bordo del mezzo c'era il 36enne Andrea Morandini di Bienno, figlio degli imprenditori della "Forgiatura Morandini" di Cividate Camuno, attivo nell'azienda come responsabile di produzione.

I soccorsi chiamati dai tre sopravvissuti, Vigili del Fuoco e uomini della V delegazione del Soccorso Alpino di Breno, sono giunti sul posto nel giro di poco tempo, nell'attesa le ricerche sono state avviate dagli amici del givane. Andrea Morandini è stato individuato a una profondità di due metri sotto la neve; indossava l'airbag e il dispositivo Artva. Prelevato, è stato trasportato d'urgenza, in elicottero, presso l'ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo, dove è deceduto per un arresto cardiocircolatorio.