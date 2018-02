Neve in Val Trompia a partire dai 400 metri

Come annunciato dalla previsioni meteo, giovedì mattina i fiocchi di neve sono iniziati a cadere a quote relativamente basse nella nostra provincia. Al momento si segnalano deboli precipitazioni nevose in Val Trompia, a partire dai 400-500 metri d’altitudine.

Stando alle precipitazioni di Meteopassione.com, nel corso della giornata “sono attese precipitazioni sparse anche in pianura, dove non si esclude la possibilità di pioggia mista a neve”. Stando al portale ilMeteo.it, invece, saranno possibili deboli nevicate anche in città, nella mattinata di venerdì. Per domenica è invece previsto un brusco calo termico, con minime fino a -6°C.