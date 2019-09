Folle di gelosia, accoltella il fidanzato mentre dorme in camera da letto

Un'aggressione con ancora tanti punti da chiarire, quella avvenuta nei giorni scorsi in Comune della Val Sabbia e raccontata da Bresciaoggi. L'unica certezza, al momento, è l'arresto di una donna con l'accusa di aver accoltellato il fidanzato.

Dai primi accertamenti, pare che la donna abbia assalito l'uomo mentre dormiva in camera da letto, colpendolo con una lama. All'origine del gesto ci sarebbe un raptus di gelosia.

Ancora non si conosce cosa sia successo negli attimi concitati seguiti all'aggressione; le condizioni dell'uomo non sembrano comunque destare eccessiva preoccupazione. La donna è stata invece arrestata in attesa dell'interrogatorio di convalida: una volta davanti al giudice, fornirà la propria versione dei fatti.