"Sarai sempre con noi": il commosso ricordo per il Maestro Umberto Fasolini

Erano in tantissimi, alla vigilia di Natale, per l'ultimo e commosso saluto a Umberto Fasolini, storico rappresentante della banda musicale di Manerba – in paese in tanti ancora lo chiamavano “Maestro” – che si è spento sabato sera nell'abbraccio dei suoi familiari. Aveva 87 anni: lo piangono la moglie Orsola, i figli Ivano e Livio, le nuore Marina e Claudia, i nipoti Marco, Dario, Andrea e Alberto.

Dopo tanti anni di militanza nella banda cittadina, era stato nominato presidente onorario. Ma è dalla seconda metà degli anni '60 che Fasolini si era fatto conoscere per l'impegno e la voglia di fare: proprio lui infatti aveva dato nuova vita al corpo bandistico di Manerba, nel 1963, che per 10 anni era rimasto senza musicisti e senza direttore d'orchestra.

Fasolini è rimasto alle redini della banda manerbese per più di trent'anni, fino al 1996: da allora non ha mai comunque smesso di appassionarsi alla musica, da sempre suonava il corno, né tanto meno alle vicende del suo amato paese. Si dice che furono gli anni '80 i momenti di massimo splendore: la banda contava più di 50 elementi, e pure una trentina di majorettes.

“So che sarai sempre e comunque con tutti noi – ha scritto il nipote Marco su Facebook – Sei sempre stato il numero uno e ora finalmente sei tornato ad esserlo. Fai buon viaggio”.