Omicidio di Manuela: "Ci sono elementi che mettono in dubbio la versione di Pasini"

"Ci sono elementi che mettono in dubbio la versione di Pasini". A dirlo è uno dei due legali della famiglia Bailo, Michele Radici, a seguito dei rilievi della Scientifica eseguiti stamattina presso la villetta di Ospitaletto dove è stata uccisa Manuela. Il sostituto procuratore Francesco Milanesi, invece, non ha rilasciato dichiarazione alcuna.

Dal carcere Fabrizio Pasini conferma invece la sua versione, ovvero quella della morte accidentale dovuta a una spinta, che avrebbe fatto cadere la giovane donna dalle scale.

Stando ai primi risultati dell'autopsia, Manuela sarebbe morta per soffocamento. Non è ancora chiaro se sia stata strangolata da Pasini o se, invece, sia deceduta per una forte emorragia interna, dovuta alla caduta, che le avrebbe impedito di respirare.